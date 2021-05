Trove - Le Voxel-MMO gratuit annoncé sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Voxel et d'expérience multijoueur en ligne, après sa sortie sur PC et consoles concurrentes, Trove s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, Gamigo nous laisse découvrir ci-dessous le trailer dédié à la version Nintendo Switch de son Voxel-MMO gratuit. En attendant de plus amples informations, Trove est actuellement attendu dans le courant de l'été 2021 .

Trove est un MMO pas comme les autres, plein de contenu passionnant et en constante évolution. Les joueurs peuvent vivre des aventures dans des mondes cubiques vastes et colorés ou braver les donjons les plus sombres pour se parer d'armures extravagantes et de compétences puissantes. Ils peuvent aussi s'amuser un peu en participant à des mini-jeux et des énigmes diaboliques, ou en s'affrontant dans le mode Bomber Royale, ce qui rend le jeu parfaitement adapté à une expérience portable. Qu'ils préfèrent se battre, fabriquer, échanger, explorer, construire ou simplement passer du temps avec leurs amis, Trove a de quoi satisfaire tout le monde.

Alors que chaque monde est nouvellement généré et différent du précédent, les personnages peuvent également rejoindre les mondes privés de leurs amis à tout moment. Ici, l'imagination des joueurs est libre de concevoir ses propres paysages de jeu, masses terrestres et structures, ou même un parcours de course de bateaux. Les meilleures idées peuvent même être soumises pour être intégrées au jeu lui-même - à ce jour, plus de 5 000 entrées de joueurs ont été ajoutées à Trove par gamigo.

L'aspect RPG du jeu, avec une gamme croissante de classes, s'adapte aux styles de jeu les plus divers. Les joueurs peuvent passer d'une classe à l'autre à la volée, ce qui leur permet de se battre au corps à corps en tant que barbare sucré ou de rester en retrait et de harceler les ennemis de loin avec de puissantes attaques à distance en tant que Fée Farceuse. Diriger un dragon équipé d'un lance-flammes dans la bataille est également une option populaire.

Grâce au contenu de Trove et à celui créé par les joueurs favorisant une grande créativité, la Nintendo Switch est la plateforme idéale pour étendre la communauté du jeu. De plus amples informations sur la sortie prochaine de Trove sur Nintendo Switch seront bientôt annoncées.