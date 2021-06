Trove - Le Voxel-MMO enfin disponible gratuitement sur Nintendo Switch

Le monde du Voxel-MMO s'offre à vous ! Enfin disponible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch, Trove vous propose de découvrir une communauté de plus de 28 millions de fans de Voxel. En attendant de télécharger le jeu, nous vous laissons ci-dessous la bande-annonce de lancement de Trove.

Dans un mélange harmonieux d'aventure, de construction de monde et de combats exaltants, les joueurs peuvent explorer un jeu rempli de défis et de nouveaux amis à rencontrer. Chacune des 17 classes* de Troveest aussi unique qu'excentrique. Trove ne ressemble à aucun autre jeu sur le marché : il est en constante évolution et continuellement façonné par sa communauté. Et cela est à prendre au pied de la lettre : Les joueurs peuvent construire leurs propres armes, objets, donjons et bien plus encore, à la fois pour en profiter dans leur propre univers de jeu, mais aussi en les soumettant à l'équipe de Trove pour avoir une chance d'être ajoutés au jeu : À ce jour, plus de 5 000 créations de joueurs ont été ajoutées à Trove pour que tous les joueurs puissent en profiter.