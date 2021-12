TROVE étend une nouvelle fois son contenu avec le Snowfest et le système Polished Paragon sur Nintendo Switch

Le monde de TROVE continue son expansion sur Nintendo Switch avec la sortie de nouveau contenu additionnel. La dernière mise à jour du jeu met notamment en place le système de Polished Paragon, ainsi que la possibilité de profiter des joues de l'hiver avec le Snowfest. Pour découvrir les derniers ajout du MMO Voxel, nous vous laissons toutes les informations ci-dessous.

Faites une bataille de boules de neige

Le Snowfest de Trove transforme complètement son Hub en un pays des merveilles hivernales rempli de neige, de cadeaux emballés et de nombreuses décorations sur le thème des fêtes. Une fois que les Troviens ont fini de se promener dans le pays des merveilles hivernales, ils peuvent participer à un certain nombre de nouvelles quêtes et collections glaciales pour recevoir quelques récompenses rafraichissantes. Ces cadeaux incluent les skins du Jardinier et du Champion de la Toundra, de nouveaux alliéscomme Lil' Chillio II, Prancing Present, Rudy et Mopes, le Magrider du Chariot de Glace, la monture Trovien Express et la bannière du Donneur de Cadeaux.

Pour les Troviens qui cherchent à montrer leur qualité de lanceur, le mode Bomber Royal Winter Editionest l'endroit idéal. Cette bataille de boules de neige rapide et rythmée ne manquera pas de mettre les joueurs dans l'esprit des fêtes alors qu'ils esquiveront, plongeront et esquiveront encore les attaques entrantes tout en répliquant avec leurs propres tirs de furie glacée. N'oubliez pas la règle d'or des batailles de boules de neige : PAS DE BOULES DE GLACE !

Cette période de l'année étant sous le signe du don, les Troviens peuvent se rendre à la station de don pour offrir des ressources pour le bien commun. Les joueurs au grand cœur pourront également gagner d'incroyables goodies dans le processus, en plus du sentiment chaleureux de faire du bien aux autres.