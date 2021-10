Trove - Le barde fait son entrée dans le MMO A-RPG en Voxel sur Nintendo Switch

Expérience MMO proposée gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch, Trove vient de se voir gratifier d'un nouveau contenu supplémentaire. Plus précisément, c'est la classe de Barde qui a été intégrée au jeu, conférant un soutien des plus appréciables à ses compagnons en cas de quête ardue. Pour en apprendre davantage sur cette classe, nous vous laissons visionner le trailer dédié ci-dessous.

La classe Barde peut maintenant associer des mouvements élégants et d’intenses chansons pour créer de nombreuses capacités puissantes afin d’améliorer et d’aider ses compagnons d'aventure au combat, que ce soit confortablement à la maison ou en déplacement. Elle fait tout cela en infligeant des dégâts magiques lorsqu'elle affronte les dangers dans de nombreux mondes générés de manière procédurale. Les joueurs souhaitant ne faire qu'un avec les dieux du rock peuvent obtenir le Bardeexclusivement dans l'artisanat via le Chaos Crafter ou via l'un des nouveaux Packs de Bardes.

La mise à jour d'aujourd'hui introduit également un nouveau niveau d'artisanat dans la Cristallogie, nommé le Bardmancologue. Ce niveau permet de fabriquer des alliés, des montures, des ailes et des costumes éblouissants pour la classe des Bardes. Malheureusement, les groupies n'ont pas été retenues car les vrais rockeurs ne les fabriquent pas : les groupies se gagnent !