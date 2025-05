Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam - Un nouveau Bullet Hell magique arrive sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un "nouveau" bullet hell, Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam devrait vous intéresser. Initialement proposé en 2007 par les développeurs de Cotton Reboot!, le "cute'em up" s"offre une version revisitée et améliorée, avec une difficulté toujours aussi élevée. Attendu pour la fin de l'été sur Nintendo Switch, une édition physique sera également proposée à une date ultérieure.

Caractéristiques : D'adorables sorcières : Incarnez 12 personnages uniques dotés de capacités, de styles d'attaque et de familiers magiques distincts pour une profondeur stratégique infinie.

Un gameplay à couper le souffle : Vivez l'expérience d'un jeu de tir exaltant avec des mécanismes de danmaku extrêmes qui mettront vos réflexes à l'épreuve.

Système de combat unique : Invoquez le cercle magique pour ralentir les tirs ennemis et convertir les balles en pièces d'or. Dépensez vos gains à la boutique de citrouilles pour acheter des cartes magiques qui confèrent de puissantes capacités, éliminent les balles et protègent votre sorcière.

Des graphismes éclatants : De superbes personnages en 2D dessinés à la main combinés à des décors en 3D magnifiquement réimaginés pour une expérience fraîche et accrocheuse.

Pack DLC complet : Comprend tous les contenus DLC déjà sortis (coton disponible séparément).

Rejouabilité à l'infini : Un plaisir infini pour les joueurs occasionnels comme pour les plus acharnés, grâce à 8 modes de jeu différents.