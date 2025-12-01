Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam annoncé sur Nintendo Switch

Les créateurs de Cotton Reboot sont de retour avec un nouveau shoot'em up : Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam. Attendu pour le 14 décembre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, une édition physique sera également de la partie grâce à ININ Games. Cette édition d'ores et déjà en précommande sera disponible à partir du 9 décembre 2025.

Contenu de l'Édition Spéciale :

Jeu physique

Bande originale comprenant la musique du jeu composée par Ina Kondo

Artbook historique en couleurs

Code de téléchargement numérique pour le DLC Cotton