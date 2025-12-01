Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam annoncé sur Nintendo Switch
Les créateurs de Cotton Reboot sont de retour avec un nouveau shoot'em up : Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam. Attendu pour le 14 décembre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, une édition physique sera également de la partie grâce à ININ Games. Cette édition d'ores et déjà en précommande sera disponible à partir du 9 décembre 2025.
Initialement sorti en 2007 par le développeur de Cotton Reboot!, Trouble Witches est devenu l'expérience ultime en matière de jeu de tir mignon après plus d'une décennie de développement et de mises à jour. Aujourd'hui, dans Trouble Witches FINAL! Episode 01 Daughters of Amalgam, ce jeu de tir frénétique revient avec un graphisme entièrement repensé, de nouveaux modes de jeu et sa version la plus complète à ce jour.
Découvrez ses fonctionnalités :
- Des sorcières adorables : incarnez 12 personnages uniques dotés de capacités, de styles d'attaque et de familiers magiques distinctifs pour une profondeur stratégique infinie.
- Un gameplay Bullet-Hell : vivez une action shoot 'em up exaltante avec des mécanismes danmaku extrêmes qui mettront vos réflexes à l'épreuve.
- Système de combat unique : invoquez le cercle magique pour ralentir les tirs ennemis et convertir les balles en pièces d'or. Dépensez vos gains à la boutique Pumpkin Shop pour acheter des cartes magiques qui vous confèrent de puissantes capacités, éliminent les balles et protègent votre sorcière du danger.
- Visuels éclatants : de superbes personnages 2D dessinés à la main combinés à des arrière-plans 3D magnifiquement repensés pour une expérience nouvelle et captivante.
- Pack DLC complet : comprend tous les contenus DLC précédemment publiés (Cotton disponible séparément).
- Rejouabilité infinie : un plaisir sans fin pour les joueurs occasionnels comme pour les hardcore gamers, grâce à 8 modes de jeu différents.