TRON: Catalyst est disponible sur Nintendo Switch

Big Fan, le label d’édition de Devolver Digital, et le studio Bithell Games ont annoncé la sortie ce. jour de TRON: Catalyst, leur dernier jeu d'action / aventure sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au prix de 24,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

TRON: Catalyst vous renvoie dans le monde éponyme de Disney pour combattre de multiples factions qui s'opposent dans le tout dernier scénario imaginé par Bithell Games (Thomas Was Alone, Subsurface Circular, TRON: Identity). TRON: Catalyst est un nouveau jeu d'action-aventure isométrique où la narration est centrale, situé dans l'univers immersif de la nouvelle Grille introduite dans TRON: Identity.

Incarnez Exo, un programme ingénieux et déterminé capable de manier un pouvoir insoupçonné connu sous le nom d'Anomalie [Glitch]. Ce pouvoir octroie une force et des capacités que les hauts placés de la société branlante de la Grille cherchent à contrôler. Alors que Conn, un programme malveillant aux sombres desseins, vous traque sans relâche, chevauchez des cycles lumineux et participez à des combats de disques d'identité à travers la ville et au-delà, tout en découvrant des détails sur les anomalies qui menacent la stabilité de ce monde.