TRIVIAL PURSUIT Live! 2 disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amoureux du jeu Trivial Pursuit, sachez que sa dernière itération en jeu vidéo dénommée TRIVIAL PURSUIT Live! 2 vient tout juste de sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 19,99€, le jeu vous invite à tester vos connaissances en famille ou entre amis, et même de défier les joueurs du monde entier. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Grâce aux nouvelles questions familiales, tous les membres de la famille pourront montrer leurs connaissances en matière de culture générale. Les joueurs pourront jouer avec un maximum de trois autres joueurs en mode classique ou faire équipe pour des affrontements intenses en 2 contre 2 via le mode Versus. En plus de pouvoir affronter leurs amis et leur famille, les joueurs pourront également défier des adversaires du monde entier grâce au mode en ligne. Enfin, le tout nouveau mode streaming avec l’intégration de Twitch permettra aux streamers et à leurs spectateurs de s'affronter sur leur jeu de quiz préféré grâce à l’espace de discussion de la plateforme.