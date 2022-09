Trinity Fusion - Un nouvel Action-RPG se dévoile sur consoles et PC

Nouvelle création du studio indépendant Angry Mob Games (Brawlout), le titre Trinity Fusion se présente comme un Action-RPG mettant en avant 3 héroïnes au gameplay différent évoluant dans 3 univers différents, mais possédant la particularité de pouvoir fusionner en une seule et même entité si les conditions le permettent. Le jeu se déroulant dans un univers généré de manière procédurale, le titre promet une expérience unique pour chaque joueurs. Attendu courant 2023 sur PC et consoles, nous ne savons pas encore si la Nintendo Switch sera également concernée. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Se déroulant dans trois versions brisées du monde du jeu, Trinity Fusion place les joueurs dans le rôle de l'auto-stoppeuse, liée psychiquement à ses personnalités parallèles pour coordonner leurs tentatives de recoller leurs différentes réalités. pour coordonner la tentative de recoller leurs différentes réalités. Chaque réalité comporte non seulement des défis uniques, mais aussi une version de votre personnage avec ses propres armes et capacités. Déployez des équipements qui infligent des effets d'état aux ennemis, infligez de lourds dégâts à distance avec des armes à distance ou battez-vous de près avec des lames et des marteaux !

Les étapes sont un mélange de niveaux générés de manière procédurale et de niveaux créés à la main. Au fur et à mesure que le joueur voyage dans chaque univers, les niveaux et les biomes fusionnent en fonction de la route qu'il emprunte, ce qui l'encourage à jouer plusieurs fois pour voir les différentes façons de combiner les mondes.

Faites des choix difficiles grâce à des dizaines d'armes uniques, des griffes aux lance-roquettes, avec des variantes d'armes élémentaires qui ajoutent encore à la variété. Des mods avec des conditions d'activation différentes peuvent changer radicalement le processus de prise de décision à mi-parcours. Dépensez-vous votre argent à la boutique pour une arme légèrement meilleure, ou la gardez-vous pour le moment, sachant qu'un de vos mods vous donne une meilleure chance de coup critique en fonction de votre richesse ? Bien que vous perdiez une grande partie de votre équipement en mourant, il y a beaucoup d'améliorations permanentes disponibles, donc peu importe où vous mourrez, vous progressez quelque part.