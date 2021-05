Trigger Witch - Les sorcières sortiront l'artillerie lourde cet été sur Nintendo Switch

Quel est la première chose qui vous vient en tête lorsqu'on vous dit sorcière ? Si la réponse est "mitraillette" alors le jeu Trigger Witch semble être tout désigné pour vous. Développé par Rainbite, je jeu de type twin-stick bourré d'action s'apprête à débarquer sur l'eShop de la Nintendo Switch grâce à l'éditeur Eastasiasoft. En attendant la sortie de Trigger Witch dans le courant de l'été sur l'eShop et en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Trigger Witch

Rappelant le style visuel et le gameplay intuitif des classiques d'action-aventure de 16 bits, Trigger Witch donne une tournure ultra-violente au pixel art mignon et coloré. Avec un récit original et captivant, des environnements à explorer, une bande-son dynamique, des mécanismes de tir à deux sticks et un grand nombre d'ennemis à réduire en miettes, ce jeu vous captivera du début à la fin.

Caractéristiques :