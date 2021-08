Trigger Witch - Découvrez les premières minutes de cet univers complètement barré avec notre vidéo de gameplay

Jeu vidéo développé par Rainbite, Trigger Witch est une aventure rétro que l'on pourrait rapidement résumer à un Zelda où les armes standards et la magie ont laissé place aux armes à feu. Vous incarnez ainsi la jeune sorcière Colette qui après avoir réussi à intégrer l'ordre de la Cartouche, va devoir enquêter sur un homme mystérieux ayant traversé une faille supposée inviolable, et tenter de découvrir les mystères qui entourent cet homme et son propre monde.

Actuellement proposé au prix de 13,49€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir les premières minutes du jeu, faisant office de tutoriel géant.