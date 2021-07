Trigger Witch - Les sorcières sortiront l'artillerie lourde fin juillet sur Nintendo Switch

Au diable les baguettes et autres balais volants, les sorcière de nos jours combattent à grand coup d'armes à feu ! Annoncé à la mi-mai par Eastasiasoft pour une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch, Trigger Witch vient enfin de confirmer sa date de lancement officielle. Nous vous donnons donc rendez-vous sur l'eShop à compter du 29 juillet prochain pour vous essayer à cette nouvelle expérience signée Rainbite. Trigger Witch sera proposé au tarif de 14,99€.

À propos de Trigger Witch

Rappelant le style visuel et le gameplay intuitif des classiques d'action-aventure de 16 bits, Trigger Witch donne une tournure ultra-violente au pixel art mignon et coloré. Avec un récit original et captivant, des environnements à explorer, une bande-son dynamique, des mécanismes de tir à deux sticks et un grand nombre d'ennemis à réduire en miettes, ce jeu vous captivera du début à la fin.

Caractéristiques :