Trifox - Une nouvelle aventure cartoonesque attendue sur Nintendo Switch

Premier titre du développeur belge Glowfish Interactive, Trifox se présente comme un jeu action/aventure s'inspirant de titres tels que Crash Bandicoot, Jak & Daxter et Ratchet & Clank. La dernière bande-annonce du jeu à retrouver ci-dessous nous dévoile enfin la date de sortie du jeu, désormais planifiée au 13 octobre 2022 sur Nintendo Switch.

Trifox est une aventure d'action colorée et cartoonesque mettant en scène un renard phénoménal et plein de talent ! Après l'attaque de sa maison et le vol de sa télécommande, Trifox se lance à la poursuite des mystérieux voleurs dans une aventure pleine d'action. Utilisez la magie, la force et de superbes gadgets pour déjouer les plans de vos ennemis dans quatre mondes dangereux et vous frayer un chemin jusqu'à l'affrontement final au quartier général des méchants !

Caractéristiques principales