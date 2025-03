Trident's Tale s'offre un nouveau trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Les marins d'eau douce vont pouvoir préparer leur attirail pour partir à l'aventure dans Trident's Tale dans les prochaines semaines. Proposé par le studio italien 3DClouds, ce jeu d'aventure axé sur la piraterie sera disponible dans le courant du mois de mai sur Nintendo Switch et supports concurrents. Mais en attendant, une démo est d'ores et déjà accessible sur Steam. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Trident's Tale est une toute nouvelle aventure de pirates en solo qui se déroule dans un monde magique vibrant et coloré, adapté aux joueurs jeunes et moins jeunes. La campagne met les joueurs dans les bottes de l'aventurière Ocean, qui se lance dans un voyage épique à travers une vaste mer regorgeant d'îles uniques, de personnages excentriques, d'énigmes astucieuses, de donjons obscurs et de batailles pleines d'adrénaline contre des monstres, des gangs de pirates concurrents et bien d'autres choses encore, sur terre et sur mer.