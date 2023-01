Tribes of Midgard - L'extension Witch Saga est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Disponible depuis septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu coopératif Tribes of Midgard vient de se voir gratifier d'une nouvelle extension dénommée Witch Saga. Pour en apprendre davantage sur cette dernière, nous vous laissons lire le communiqué officiel ci-dessous.

Entrez dans le royaume glacial et ténébreux des morts dans Tribes of Midgard : Witch Saga, que Norsfell et Gearbox Publishing vous proposent de découvrir dès aujourd'hui. La toute nouvelle Saga de Tribes of Midgard appelle à nouveau les Einherjar à s'unir, cette fois pour combattre la déesse Hel. Witch Saga est disponible dès maintenant comme mise à jour gratuite sur Steam, l'Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. De plus, le jeu interplateforme entre Steam, l'Epic Games Store et Xbox est désormais possible.

À l'affiche de Witch Saga :