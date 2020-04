Précommandez Trials of Mana sur eShop et économisez 70% sur Collection of Mana

Si ce vendredi 24 avril marque l'arrivée de Trials of Mana sur Nintendo Switch en version remasterisée, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le jeu original est également disponible dans Collection of Mana, paru en juin 2019 également sur Nintendo Switch. Afin d'initier un maximum de personne à la licence Mana, Square Enix propose une offre aux joueurs sur l'eShop.

Si vous précommandez Trials of Mana en version dématérialisée, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 70% sur Collection of Mana, faisant passer le titre de 39,99€ à 12€. Pour rappel, cette compilation embarque 3 titres de la licence parus sur Game Boy et Super Nintendo, avec des traductions en français :