Trials of Mana célèbre son anniversaire avec une super mise à jour et une réduction de prix

Pour célébrer les 25 ans de Trials of Mana, Square Enix a concocté un super programme pour les fans mais aussi pour tous les joueurs qui n'auraient pas encore sauté le pas... C'est en effet, peut-être le bon moment pour (re)découvrir le remake 3D de Trials of Mana qui pour l'occasion, sur l'eShop de la Nintendo Switch, bénéficie d'une réduction de moins 30% emmenant son prix de 49,99€ à 34,99€. Par ailleurs, le jeu reçoit aussi une mise à jour lui ajoutant de nouveaux niveaux de difficultés et pas mal de correction et "d'amélioration" (voir détails ci-dessous.)

SQUARE ENIX est heureux d'annoncer que Trials of Mana ™, le remake full-3D du classique bien-aimé, va recevoir une mise à jour aujourd'hui apportant de nouveaux défis et expériences aux joueurs. Cette mise à jour célèbre le récent 25e anniversaire de la sortie du premier Trials of Mana, connu sous le nom de Seiken Densetsu 3 au Japon.

Le patch 1.1.0 pour Trials of Mana est prévu pour sortir aujourd'hui et comprendra un certain nombre de mises à jour et d'ajouts au contenu du jeu, tels que:

Difficulté «No Future» - Ce nouveau niveau de difficulté mettra même les joueurs les plus expérimentés à l'épreuve. Ce paramètre de difficulté permettra aux joueurs de défier des ennemis et des boss encore plus forts avec des restrictions sur certaines capacités et l'utilisation d'objets, ainsi que des limites de temps pour les combats de boss. Les joueurs peuvent également obtenir des versions d'équipement plus puissantes et exécuter de nouvelles capacités de chaîne.

Difficulté «Expert» et réinitialisation du niveau dans New Game Plus - Les joueurs auront la possibilité de sélectionner «Expert» comme paramètre de difficulté lors du démarrage d'une partie New Game Plus. De plus, l'option permettant de ramener les personnages au niveau 1 lors du démarrage d'une partie New Game Plus a été ajoutée.

Ajustements de costumes - Les costumes déverrouillés sont accessibles après la réinitialisation de la classe d'un personnage ou lors du démarrage d'une partie de New Game Plus.

Ajout de statues de déesse à la carte, corrections de bugs, etc.

Les joueurs qui terminent l'histoire disponible après avoir terminé le mode de difficulté «No Future» seront récompensés par l'équipement «Rabite Slippers», qui permettra aux joueurs de traverser les champs et les donjons sans rencontrer d'ennemis.

Pour célébrer le 25e anniversaire de la version originale de Trials of Mana, certains titres en téléchargement numérique de la série Mana seront disponibles à un prix réduit sur Nintendo Switch et Steam du 14 octobre au 2 novembre, et un peu plus tard ce mois-ci, sur PlayStation 4.

Par ailleurs sur Nintendo Switch, Trials of Mana sera disponible avec une réduction de 30% tandis que Collection of Mana sera disponible avec 50% de réduction.