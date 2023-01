Trenches - Le genre Survival Horror en plein cœur de la 1ère Guerre Mondiale bientôt sur Nintendo Switch

Ratalaika Games et le développeur Steelkrill Studio nous plongent dans l'horreur de la Première Guerre Mondiale au sens propre, avec la sortie de Trenches sur Nintendo Switch. Attendu pour le 20 janvier 2023 , nous vous laissons découvrir un premier trailer du jeu ci-dessous.

Trenches commence lorsque le soldat que vous incarnez se réveille après une explosion et voit tout en ruines. Il fouille dans sa poche et trouve la photo de sa famille. Il sait qu'il doit essayer de survivre s'il veut les revoir un jour. À partir de là, votre objectif sera de vous échapper de l'environnement claustrophobe et de vivre la guerre du point de vue d'un soldat pris derrière les lignes ennemies, dans ce cauchemar surréaliste, alors que vous vous battez pour votre vie (et votre santé mentale) pour rentrer chez vous et retrouver votre famille.

Le seul moyen de s'échapper est de trouver des indices et des objectifs disséminés sur la carte des tranchées, qui ressemble à un labyrinthe. Ces objectifs seront aléatoires à chaque partie du jeu et seront donc tous différents. Le joueur doit être concentré car un monstre le suivra et errera dans les tranchées. Le joueur peut utiliser un "sifflet de tranchée" qui, lorsqu'il est utilisé, permet d'entendre un cri et de suivre ce cri pour trouver le prochain indice. Cependant, le problème est que le monstre peut également entendre le sifflet de tranchée et se précipite sur vous.

Les ennemis seront également capables d'entendre si vous marchez sur du bois, car il émet des bruits de craquement, ou si vous cassez des bouteilles. En plus de cela, il y aura d'autres choses qui peuvent vous aider dans le jeu comme des pinces à fil, un pistolet, une carte, etc. qui peuvent vous aider... si vous les trouvez.