Treasures Of The Aegean - Remontons le temps pour découvrir l'édition physique sur Nintendo Switch

La fin d'année est toujours une étape un peu particulière ou entre les fêtes et les coups de rush il arrive que certaines sorties passent à lasse. C'est notamment le cas pour celle de Treasures Of The Aegean, un jeu action-aventure plateformer disponible sur Nintendo Switch depuis le 11 novembre sur l'eShop. Un partenariat avait également été trouvé entre le développeur Undercoders, l'éditeur Numskull Games et Just For Games pour proposer aux joueurs une sortie en version physique en édition simple et collector.

Disponible dès à présent sur la boutique de Just For Games, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.