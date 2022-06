Gunstar Heroes, Ikaruga, Wario World, Sin and Punishment... Treasure travaillerait sur un nouveau titre "très demandé" par les joueurs

Treasure Co., Ltd est un studio japonais fameux a qui l'on doit de nombreux jeu d'action entrés dans la légende comme Sin and Punishment ou Ikaruga. Ainsi lorsque dans un message officiel, le studio fait savoir que pour ses 30 ans d'existence (et après des années de silence) il prépare un jeu "très demandé" par les joueurs, notre petit cœur de gamer s'emballe. Quel trésor Treasure est-il allé déterrer? Sin and Punishment ? Ikaruga ? Gunstar Heroes ? Mischief Makers ? Bangai-O ? Alien Soldier ? Ou même Wario World ?

On espère le découvrir très vite... En attendant, n'hésitez pas à nous dire quel jeu Treasure espérez-vous revoir sur Nintendo Switch (ou ailleurs)