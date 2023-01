Treachery in Beatdown City - Ultra Remix - Le curieux RPG-Beat'em up s'offre un nouveau DLC daté pour avril 2023

Sorti initialement en juillet 2021, Treachery in Beatdown City proposait aux joueurs de découvrir un RPG prenant la forme d'un beat'em up. Un choix original qui avait su attirer l'œil de bien des joueurs. Le titre de Nuchallenger revient en 2023 avec un nouveau DLC intitulé Ultra Remix. Attendu dans le courant du mois d'avril, ce DLC sera disponible gratuitement pour ceux ayant déjà acheté le jeu de base, et proposera les éléments suivants :

8 nouvelles cartes

Plus de 80 nouveaux ennemis

Des flics fascistes aux terroristes ninjas

De tous nouveaux mouvements d'attaque et mécanismes de jeu de défense

Une nouvelle musique d'Inverse Phase.