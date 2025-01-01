Traveler’s Refrain débarque sur Nintendo Switch

Sorti en avril dernier sur Steam, l'action / RPG Traveler’s Refrain débarquera finalement sur Nintendo Switch à partir du 11 décembre 2025. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Après ses débuts sur PC sur Steam plus tôt cette année, où le jeu a reçu des commentaires positifs pour ses graphismes, ses mécanismes et son scénario, Traveler's Refrain arrive désormais sur une plateforme parfaitement adaptée aux aventures narratives, à la maison ou en déplacement. Les joueurs voyageront dans une forêt en ruines façonnée par des secrets anciens, des mélodies magiques et des forces divines menaçantes.

Les joueurs incarnent Traveler, un musicien solitaire à la recherche d'un amour perdu depuis longtemps. Armé d'un bouzouki enchanté capable de canaliser de puissants sorts musicaux, le Voyageur combat des créatures maléfiques, découvre des vérités enfouies sous des siècles de mythes et de machines, et résout des énigmes cryptiques disséminées à travers le pays. Le combat allie la maîtrise des armes de mêlée à des sorts musicaux mystiques, récompensant le jeu expressif, la précision magique et les combos inventifs mêlant sorts et acier, dans un monde où chaque note est aussi puissante qu'une lame.