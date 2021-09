Trash Sailors - Un tsunami de déchets s'abattra bientôt sur Nintendo Switch

Il est certains jeux dont le pitch de départ peut nous paraître totalement dérourant, et Trash Sailors fait sans aucun doute partie de ceux-là. Développé par

fluckyMachinen, le jeu nous plonge dans un jeu de survie en coopération où le monde a été ravagé par un tsunami de déchets, et où vous vous efforcez de survivre en améliorant votre radeau en récupérant les débris rejetés par la mer. N'ayant pas encore de date de sortie à l'heure actuelle, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

La planète a été submergée par un gigantesque tsunami de déchets ! Heureusement, beaucoup d'entre eux flottent encore à la surface. Les ordures sont votre principale ressources, il n'y a rien de plus précieux au monde. Recyclez-les pour faire du carburant, des pièces de rechange pour votre radeau et même des armes. Préparez-vous à une déferlante de crocodiles des marais, de requins toxiques, de pirates de l'arctique et bien plus encore !