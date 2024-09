Transformers Épreuves Galactiques dévoile une nouvelle bande-annonce

Dernier né dans la saga des méchas, Transformers Épreuves Galactiques sera disponible dans quelques semaines sur Nintendo Switch et supports concurrents. Les joueurs ont pour mission de récupérer les puissantes reliques Prime des mains du maléfique Nemesis Prime dans un jeu de course rogue-lite au rythme effréné. Le dernier trailer diffusé nous permet de faire un point sur le casting des personnages, ainsi qu'une reconfirmation que le titre sortira également en version physique à partir du 11 octobre 2024 .

La nouvelle bande-annonce présente les 11 personnages jouables, dont les Autobots Optimus Prime, Bumblebee, Elita-1, Wheeljack et Arcee, ainsi que les Decepticons Megatron, Shockwave, Flamewar, Soundwave, Nightbird et Nemesis Prime. Les fans commenceront le jeu en incarnant les personnages emblématiques Optimus Prime, Bumblebee et Megatron, et débloqueront d'autres personnages au fur et à mesure de leur progression. Chaque personnage est équipé de deux compétences uniques et d'une gamme de huit armes puissantes pour personnaliser chaque course. Dans la bande-annonce, les fans peuvent découvrir la puissance de la hache gravitationnelle d'Optimus Prime, des dards de plasma de Bumblebee, de la pluie de missiles d'Elita-1 et de la bombe démolisseuse de Wheeljack.