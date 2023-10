TRANSFORMERS: EARTHSPARK - EXPEDITION est disponible sur Nintendo Switch

La licence Transformers est de retour sur consoles ce vendredi 13 octobre avec la sortie de TRANSFORMERS: EARTHSPARK - EXPEDITION, premier titre basé sur la série animée éponyme. Prenez le contrôle de Bumblebee et affrontée une menace surgit d'un lointain passé. Disponible en dématérialisé et en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK - EXPEDITION va permettre à toute une génération de fans de découvrir la richesse de la franchise TRANSFORMERS.

Pour mener à bien sa mission et contrecarrer les plans du Dr Meridian, alias « Mandroid », Bumblebee devra explorer librement trois gigantesques biomes et accomplir des quêtes pour ses alliés Terrans, premiers robots nés sur Terre et personnages originaux de la série animée TRANSFORMERS: EARTHSPARK. Bumblebee pourra également débloquer des améliorations, découvrir des zones secrètes et croiser la route de personnages bien connus des fans comme Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm et Skywarp.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK - EXPEDITION offre par ailleurs plusieurs fonctionnalités d’accessibilité pour faciliter l’autonomisation des plus jeunes fans. Difficulté variable, lisibilité des textes, configuration des commandes, système de pilotage assisté : tout a été pensé pour proposer une expérience de jeu entièrement personnalisable. Afin d’aider les joueurs à se concentrer sur l’exploration des biomes et sur l’action, le jeu inclut des avertissements directionnels, une caméra automatique et des messages à l’écran pour signaler les menaces en approche et placer le combat au cœur du jeu.