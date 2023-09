TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition dévoile une nouvelle bande-annonce

BANDAI NAMCO, Hasbro et Outright Games viennent de publier une nouvelle bande-annonce contenant des extraits de leur prochain jeu vidéo d’action aventure : TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition. Les joueurs retrouveront le héros Autobot Bumblebee dans TRANSFORMERS: EARTHSPARK, le premier jeu vidéo inspiré de la série animée originale de Paramount+ et Netflix, qui permettra aux fans de jeux vidéo de découvrir une toute nouvelle génération de TRANSFORMERS. TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 13 octobre 2023 .

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition a été présenté récemment lors de la Gamescom à Cologne et de la Comic-Con de San Diego, l’occasion pour les fans de tout âge d’y jouer pour la toute première fois. La nouvelle bande-annonce montre les phases d’action explosives et les superbes environnements du jeu, ainsi que les missions épiques auxquelles les joueurs pourront participer.



Dans TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition, les joueurs incarneront Bumblebee et, pour accomplir leur mission, ils devront explorer différents biomes, affronter les terribles Decepticons, débloquer de nouvelles capacités et apprendre de redoutables combos. Les joueurs rencontreront également des personnages emblématiques de l’univers TRANSFORMERS, qui les aideront dans leur quête ou se battront contre eux : Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm, Skywarp et bien d’autres encore !