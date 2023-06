TRANSFORMERS: EARTHSPARK - Expedition annoncé sur Nintendo Switch

Basé sur la série animée TRANSFORMERS: EARTHSPARK, Outright Games vient de dévoiler un tout nouveau jeu d'action dénommé TRANSFORMERS: EARTHSPARK - Expedition. Développé en partenariat avec Hasbro, le titre sera disponible dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK - Expedition permettra aux joueurs et joueuses d’incarner le célèbre Bumblebee et de vivre des aventures spectaculaires dans un monde à la fois nouveau et familier. Le jeu reproduit fidèlement l’environnement et l’ambiance de la série animée révolutionnaire et confronte les joueurs à une mystérieuse menace surgie du passé. Pour triompher, Bumblebee devra empêcher le Dr Meridian (grand méchant de la série aussi connu sous le nom de « Mandroid ») de retrouver les pièces manquantes d’une ancienne technologie.

Au cours de leur aventure, ils pourront explorer librement trois gigantesques biomes et aider leurs alliés Terriens, premiers robots TRANSFORMERS nés sur Terre mais aussi les nouveaux personnages originaux de la série TV. Pour accomplir sa mission, Bumblebee devra également affronter et se battre aux côtés de TRANSFORMERS bien connus des fans : Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm et Skywarp.

La richesse des mécaniques d’exploration et de combat incite à terminer le jeu plusieurs fois pour débloquer des améliorations et des capacités permettant d’accéder à de nouvelles zones précédemment inaccessibles et d’en découvrir tous les secrets. Vous pourrez également débloquer des pouvoirs pour vaincre les Decepticons avec des attaques ultimes spectaculaires et personnaliser les traînées d’énergie du moteur de Bumblebee en mode véhicule.

Le jeu a été conçu pour être accessible aux fans de tous les âges grâce à une réflexion sur les différents scénarios possibles. Liberté d’exploration, lisibilité des textes, paramétrage des commandes ou encore courbe d’apprentissage : tout a été pensé pour que même les plus jeunes s’amusent. Les différents niveaux de difficulté permettent d’adapter le jeu en fonction des capacités des joueurs et plusieurs mécaniques sont prévues pour réduire la frustration en combat (par exemple, des alertes directionnelles aident à localiser les menaces). En outre, le jeu propose un système de conduite assistée en mode véhicule et une option de caméra automatique grâce à laquelle les joueurs pourront se concentrer pleinement sur l’exploration, la conduite et les combats.