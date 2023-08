Train Valley Collection - Une édition 2-en-1 à retrouver cet automne sur Nintendo Switch

Décidément, la licence Train Valley semble bien décidée à faire son bonhomme de chemin cette année. Après l'annonce récente de Train Valley 2, Numskull Games, BlitWorks Games, le développeur indépendant Flazm et Just For Games viennent de signer un partenariat pour proposer aux joueurs Train Valley Collection. Derrière ce nom se cache en réalité une compilation regroupant les deux jeux de la série, ainsi que leurs DLC dédiés. Attendu en octobre 2023 , Train Valley Collection sera disponible en édition Standard et en édition Deluxe.

Train Valley Collection contient Train Valley et Train Valley 2 avec des DLCs supplémentaires. L'édition Deluxe contient en supplément un diorama 3D en papercraft et un ensemble de 4 pièce de train avec locomotive en fer diecast. À propos de Train Valley Collection : Embarquez pour un plaisir sans fin ! Montez à bord d'un voyage de gestion de trains avec Train Valley Collection - 2 jeux en 1 ! Construisez des réseaux ferroviaires complexes, résolvez des énigmes et devenez un magnat des chemins de fer. Train Valley Collection comprend à la fois Train Valley 1 et Train Valley 2 avec des DLC supplémentaires, le tout dans un seul et même boîtier. Caractéristiques principales : Stratégique - Construisez des chemins de fer afin de relier les villes, les tunnels et les ponts tout en tenant compte de l'efficacité et des coûts de réseaux complexes.

Stimulant - Testez vos capacités de résolution de casse-tête logistiques dans le mode histoire, le mode aléatoire, le mode entreprise et détendez-vous dans le mode bac à sable !

Expansif - Entre les 2 jeux, jouez avec plus de 30 locomotives, 60 types de wagons de train, dans des lieux du monde entier. Dans Train Valley, construisez des chemins de fer, gérez le trafic et évitez les accidents. Jouez en Europe, en Amérique, au Japon et en URSS de 1830 à 2020. Terminez le mode histoire, de la ruée vers l'or de 1849 au premier vol spatial habité.