Train Valley 2 entrera en gare mi-octobre sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux de micro-gestion à la Tycoon et l'univers ferroviaire, Flazm et BlitWorks Games viennent de dévoiler la sortie de Train Valley 2: Community Edition sur Nintendo Switch et supports concurrents. Se présentant comme un jeu addictif en low-poly, le titre sera proposé à partir du 17 octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents au prix de 24,99€. De plus, cette version console proposera d'emblée les DLC, Passenger's Flow, Myths & Rails et Editor's Bulletin, ainsi que 158 niveaux imaginés par les joueurs.

Faites avancer la révolution industrielle dans Train Valley 2 Community Edition, construisez des chemins de fer, améliorez vos locomotives et faites en sorte que vos trains respectent les horaires, sans retard ni accident, pour répondre à la demande croissante des villes et des industries de votre petite vallée. Emmenez votre compagnie ferroviaire de l'époque de la révolution industrielle vers l'avenir, en répondant aux besoins des villes et des industries de la vallée.