Train Life: A Railway Simulator arrivera à quai début mars sur Nintendo Switch

Eloignez-vous de la bordure du quai, Train Life: A Railway Simulator s'apprête à entrer en gare eShop. La simulation ferroviaire est disponible en précommande sur l'eShop, mais le jeu sera officiellement disponible à partir du 9 mars 2023 .

Pour la première fois dans une simulation ferroviaire, vous êtes le conducteur et le chef d’entreprise !

PRENEZ LES COMMANDES DE VOTRE TRAIN ET PARCOUREZ L’EUROPE

Conduisez vos passagers ou vos marchandises à travers 10 pays et découvrez depuis votre cabine les campagnes, les villes, les forêts et les montagnes d’Europe. Chaque locomotive possède ses propres caractéristiques (puissance, freinage…) qu’il faut appréhender pour les maitriser au mieux tout en respectant la signalétique ferroviaire et en s’adaptant aux conditions météorologiques.

DEVENEZ UN VÉRITABLE ENTREPRENEUR FERROVIAIRE

Vous ne devez pas seulement conduire des trains, vous devez faire prospérer votre compagnie. A vous de créer votre entreprise, d’acheter et d’entretenir vos locomotives, d’embaucher vos conducteurs pour leur confier de nouveaux contrats et explorer de nouvelles voies, et d’optimiser vos activités Passagers et Fret. Faites les bons choix pour gagner de l’argent et développer votre entreprise !

FEATURES CLÉS

Conduisez des trains emblématiques fidèlement reproduits tels que les ICE 3, ICE 4 et le NEWAG Griffin

Créez et personnalisez vos propres trains de leur aspect extérieur jusqu’à l’intérieur de votre cabine

Dirigez votre entreprise : embauchez vos conducteurs, choisissez vos contrats, développez votre réseau, entretenez vos locomotives pour éviter les pannes et les dépannages d’urgence…

Parcourez 10 000 kilomètres de voies à travers les villes et les paysages de l’Europe de l’Est, de l’Europe de l’Ouest et de la région des Alpes

Découvrez de nombreuses gares fidèles à la réalité telles que la Gare de Berlin et la Gare de Zurich

Respectez la signalétique ferroviaire en vous adaptant aux aiguillages et en gérant la vitesse, les changements de voie, les distances de freinage, l’arrivée en gare, l’ouverture et la fermeture des portes…

Gérez des situations inattendues telles qu’un arbre sur les voies, un tas de neige accumulé sur les rails ou encore un train qui se trouve sur votre voie

Adaptez votre façon de conduire à la météo et au moment de la journée pour éviter les accidents sur les voies, de jour comme de nuit, à travers une pluie diluvienne comme dans une tempête de neige !