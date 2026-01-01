Trails in the Sky 2nd Chapter s'offre un nouveau trailer

Après un retour en force de Trails in the Sky 1st Chapter sur consoles Nintendo Switch et supports concurrents en septembre dernier, Falcom se concentre logiquement sur la sortie de sa suite intitulée Trails in the Sky 2nd Chapter. Déjà annoncé en décembre dernier avec une sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, le titre s'offre ce jour un nouveau trailer, mettant notamment en avant les différences entre le jeu original et cette version modernisée. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous. Pour rappel, Trails in the Sky 2nd Chapter est attendu dans le courant de l'automne 2026 .

Prenez votre destin en main

Après avoir mis un terme au coup d’État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua sont enfin devenus des bracers seniors.

Cependant, à la veille du Festival de l’anniversaire de la Reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui qu’un bref adieu :

« Adieu, Estelle. »

Munie de l’harmonica de Joshua et d’une détermination inébranlable, Estelle se lance dans une quête à l’échelle du continent pour retrouver son partenaire.

Au cours de son voyage, elle devra affronter la sinistre société d’Ouroboros, qui émerge de l’ombre pour plonger Liberl dans le chaos le plus total.

La capitale en flammes.

Un colossal dirigeable obscurcissant le ciel.

La menace imminente de l’Anneau Brillant…

Face à la plus grande crise de l’histoire de Liberl, Estelle et ses alliés luttent pour retrouver Joshua et démêler l’écheveau d’intrigues et de conspirations tissé par Ouroboros !

Caractéristiques principales

POURSUIVEZ VOTRE AVENTURE DU 1ER CHAPITRE

En important vos données de sauvegarde du 1st Chapter, vous pourrez obtenir de passionnants objets bonus qui faciliteront votre progression dans l’histoire.

PLUS D’OPTIONS DE COMBAT QUE JAMAIS

Écrasez vos ennemis grâce à de nouveaux Crafts et S-Crafts ! Enchaînez les attaques de vos personnages lors des combats rapides avec la nouvelle technique Brave Rush, et exploitez pleinement le système d’orbments pour accéder aux Arts.

UNE HISTOIRE INOUBLIABLE

Plongez dans un récit finement élaboré pour percer à jour les conspirations menaçant le royaume de Liberl.

UN CONTENU ANNEXE FOISONNANT

Profitez de nombreux ajouts dans cette suite, incluant des mini-jeux comme la pêche et le poker, la cuisine avec vos compagnons, ainsi que des personnages très appréciés des fans rejoignant votre équipe en tant que membres jouables.

Découvrez le système de combat étendu, le monde richement développé et l’histoire poignante du 2e chapitre de la série Trails !