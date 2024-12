Trails in the Sky 1st Chapter - Le remake sortira cet autimne sur Nintendo Switch avec des sous-titres français

Bien que la licence ne soit pas très connue en Occident, les fans de J-RPG ont la chance de profiter d'un bon nombre d'épisodes de la licence The Legend of Heroes de Nihon Falcom sur Nintendo Switch. Si les possesseurs de la console hybride ont eu l'occasion de découvrir l'arc Trails in the Sky avec le 3ème opus l'heure est venue de (re)découvrir le premier opus avec la sortie de son remake sobrement intitulé Trails in the Sky 1st Chapter. Attendu dans le courant de l'automne 2025 sur Nintendo Switch, PS5 et Steam, cette nouvelle version aura le droit à de nouveaux visuels, de nouvelles mécaniques de gameplay, et surtout des sous-titres en français en plus de l'anglais et de l'allemand.

A propos de Trails in the Sky 1st Chapter Sorti en 2004 sur PC et porté sur PSP en 2006, The Legend of Heroes : Trails in the Sky est un JRPG classique se déroulant dans le royaume de Liberl. L'histoire suit Estelle Bright et son frère adoptif, Joshua, alors qu'ils entament leur périple pour devenir des braqueurs chevronnés. Ce qui commence comme une simple mission se transforme en une bataille contre une mystérieuse organisation qui menace leur patrie. Au fur et à mesure qu'ils découvrent des conspirations cachées, Estelle et Joshua sont confrontés à des dangers croissants qui mettent leur courage à l'épreuve et renforcent leurs liens.