Trails in the Sky 1st Chapter débarquera le 19 septembre sur Nintendo Switch

Avis aux amoureux de la licence The Legend of Heroes, Trails in the Sky 1st Chapter, version remaniée de l'opus éponyme sorti initialement en 2004 sera finalement disponible sur Nintendo Switch, PS5 et supports concurrents à partir du 17 juin. Du côté de la distribution, GungHo Online Entertainment America a confirmé que le titre serait disponible en 3 éditions physique :

Edition Standard

Edition Steelbook

Edition Braccer