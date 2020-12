Traffix: un jeu de puzzle sur fond de trafic routier vient de sortir

Déjà sorti sur mobile Traffix est dès maintenant disponible pour 4,99 euros sur l'eShop. Dans la droite lignée de Mini Metro, le titre propose de résoudre une série de casse-tête basés sur le trafic routier dans un style minimaliste et une ambiance très relaxante. Développé par les studios portugais de chez Infinity Games, il est porté sur Switch par leurs compatriotes de chez Nerd Monkeys.

Retrouvez dès à présent une bande-annonce de lancement pour donner le ton ainsi qu'une courte présentation du titre par les développeurs :

So, you're stuck in traffic and wish to turn the lights at will? Well, now it's possible! Control the traffic flow, avoid crashes and turn these roads into functional places! Watch the Traffix trailer and find out for yourself. Reserve your spot on the road and control the chaos! pic.twitter.com/iew8IcKm9R