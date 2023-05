Trackline Express - Une aventure en train déjantée

Un jeu de gestion assez décalé a fait son apparition lors de l'AG French Direct. Développé par Bubblebird Studio, Trackline Express vient d'annoncer sa sortie sur Nintendo Switch.

Le principe de ce jeu de gestion est assez simple, vous devrez faire progresser un train en construisant des rails, en le réparant et en l'améliorant grâce aux matériaux trouvés aux alentours. Vous devrez également le défendre contre des ennemis et des menaces en voulant à l'intégrité de votre moyen de locomotion.

Trackline Express est prévu pour cette année 2023 sur Nintendo Switch et a dévoilé une bande-annonce assez loufoque pour parler de son univers atypique.



Tout le monde à bord

Bienvenue à bord du Trackline Express ! Un petit avertissement: il se peut qu'il y ait quelques sections de rails manquantes. Et quelques attaques barbares. Doit-on vraiment mentionner les incendies intempestifs ? Mais pas d'inquiétude, car nos trains sont les plus fiables. Cependant, vous devrez probablement réparer le vôtre avec ce que vous trouverez sur votre chemin. Mais à part ça, une expérience de voyage inédite vous attend ! (Prenez juste garde aux scorpions géants.)







Trackline Express est un train builder où vous devez atteindre les prochaines stations tout en protégeant vos passagers d'attaques et de feux de forêt. Rassemblez du bois, du minerais, du charbon, puis transformez-les en différentes ressources pour créer de nouveaux bâtiments et équipements à l'aide des plans que vous débloquerez en chemin.





Collectez des ressources

Vous traversez des paysages désertiques dans lesquels les ressources sont rares. Réfléchissez bien à la manière dont vous les utilisez.











Débloquez des plans

Il vous faudra collecter suffisamment de pièces pour débloquer des plans afin de construire quoi que ce soit. Une fois un plan débloqué, il est disponible librement. Les pièces sont rares dans les environs, alors utilisez-les judicieusement.









Construisez des choses

Avec suffisamment de ressources et les bons plans, vous pourrez créer plusieurs bâtiments et équipements pour vous aider à avancer et survivre. Que construirez-vous en premier ? Une mine pour obtenir du charbon pour le train ? Ou peut-être un puits pour vos réserves d'eau ? À moins que vous ne choisissiez un équipement pour vous défendre contre une menace imminente... Chaque partie est différente et peut nécessiter des priorisations différentes. Il faudra constamment réviser votre stratégie.











Défendez-vous

Les attaques sont fréquentes. Vous devrez vous battre pour protéger votre convoi. Heureusement, il existe quelques objets que vous pourrez utiliser. À mesure que les passagers arrivent, vous devrez être plus créatif dans la façon dont vous les utilisez.











Gardez le cap

Alimentez votre train avec du charbon, construisez de nouveaux wagons et de nouveaux équipements pour vous défendre contre... à peu près tout. Essayez d'automatiser les choses pour continuer à avancer à mesure que le jeu devient de plus en plus difficile avec le temps et la distance.