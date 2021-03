Townscaper - Le city-builder minimaliste va faire parler votre créativité sur Nintendo Switch

City-Builder développé par Oskar Stålberg et sorti initialement en 2020, Townscaper propose aux joueurs de réaliser, avec un gameplay simplifié et une patte graphique épurée, plusieurs villes insulaires à votre rythme et sans prise de tête. Attendu d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu ainsi qu'un bref descriptif.

Créer votre propre ville n'a jamais été aussi facile. Il suffit de choisir une couleur, de placer quelques blocs sur la grille irrégulière et de regarder l'algorithme du jeu transformer ces derniers en mignonnes petites maisons, arches, escaliers, ponts et jardins luxuriants, selon leur configuration.



Construisez des villes insulaires pittoresques avec des rues sinueuses. Créez des petits hameaux, des cathédrales imposantes, des réseaux de canaux ou des villes aériennes sur pilotis. Bloc par bloc. Pièce par pièce. Aucun objectif. Juste l’amour de la construction et de la beauté. Et puis c'est tout.



Les fonctionnalités :

● Pas de stress, pas de pression - juste de la construction !

● Créer des villes insulaires pittoresques

● Des algorithmes sophistiqués qui assurent la beauté de la ville, peu importe les circonstances

● Une conception sonore apaisante et satisfaisante