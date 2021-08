Townscaper - Créez la ville de vos rêves dès maintenant sur Nintendo Switch

Avis aux créatifs, Townscaper était annoncé sur Nintendo Switch et PC en août sans plus de précision, finalement le jeu de constriction minimaliste est disponible dès à présent. Une occasion parfaite pour que vous puissiez construire les villes les plus pittoresques qui soient. Proposé au petit prix de 5,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Construisez des villes pittoresques avec des rues sinueuses. Construisez de petits hameaux, des cathédrales planantes, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur des pilotis. Bloc par bloc. Aucun but. Ni de vrai gameplay. Juste beaucoup de bâtiments et beaucoup de beauté. C'est tout. Townscaper est un projet de passionné expérimental. Plus un jouet qu'un jeu vidéo. Choisissez des couleurs dans la palette, détruisez des blocs de maison colorés sur la grille irrégulière et regardez l'algorithme sous-jacent de Townscaper transformer automatiquement ces blocs en de jolies petites maisons, arches, escaliers, ponts et arrière-cours luxuriantes, selon leur configuration.

Source : Nintendo