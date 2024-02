Tower of Dreams - Un nouveau plateformer rétro s'invite sur Nintendo Switch

Annoncé lors du Steam Next Fest, Sour Lemon Studios nous propose de découvrir son jeu de plateforme rétro dénommé Tower of Dreams. Attendu sur PC et Nintendo Switch dans le courant de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer ainsi que les premières infos du jeu ci-dessous.

Embarquez dans vos aventures en tant que Chevalier des Rêves, en brandissant votre épée contre une multitude d'ennemis qui bloquent votre ascension à travers une tour mystique. Poussez sur ces ennemis pour atteindre de nouveaux sommets et franchissez les obstacles du jeu au fur et à mesure de votre ascension. Des secrets se cachent dans cette tour, et les découvrir pourrait être la clé qui vous permettra de révéler votre véritable force. Découvrez 36 objets divers pour améliorer temporairement vos capacités et des améliorations permanentes pour renforcer vos compétences de combat. Grâce à votre nouvelle force, combattez dans les zones secondaires et les niveaux conçus à la main pour vous approprier la tour !

Accompagnez le Chevalier des Rêves dans un monde de pixels rétro et de couleurs vives. En découvrant les secrets de la tour, les joueurs peuvent débloquer des cosmétiques et des armures supplémentaires dans le jeu pour une expérience personnalisable. Traversez les quatre étages de cette tour mystique pour découvrir de nouvelles améliorations pour votre ascension et de nouveaux ennemis qui garderont votre chemin. Grâce à ces caractéristiques, aucun parcours n'est identique à un autre, ce qui signifie que c'est à vous de mener votre chevalier à la victoire !

Caractéristiques :