Toutous et Chatons : Mon Petit Salon - Votre premier jour de travail à l'animalerie débute dès maintenant sur Nintendo Switch

Si Nintendo semble avoir définitivement tourné le dos aux animaux de compagnie virtuelle (je n'ose pas relancé mon jeu Nintendogs...), les développeurs tiers et indé de leur côté continuent de nous proposer au fil des ans de nouvelles expériences. Nous nous intéressons aujourd'hui au développeur Nippon Columbia qui nous présente son jeu Toutous et Chatons : Mon Petit Salon. Pour votre premier jour dans l'animalerie, apprenez les bases du métier : jouez, nourrissez et nettoyez les adorables petits chiens et chats de la boutique. Montez en compétence, maîtrisez la tenue de l'animalerie et assurez vous de trouver un foyer adéquat à tous ces animaux mignons !

À propos de Toutous et Chatons : Mon Petit Salon : Toutous et Chatons est un jeu de simulation dans lequel vous allez enfin pouvoir exercer le travail dont vous avez toujours rêvé : prendre soin de vos amis canins et félins tous plus mignons les uns que les autres. Ces adorables petites bêtes ont besoin d'un foyer pour toujours : aidez-les et prenez soin de chacun d’eux tous les jours à l'animalerie. En travaillant dans l'animalerie, vous pouvez nourrir, baigner, brosser et jouer avec les petits chiens et chats si mignons et câlins. Effectuez vos tâches quotidiennes pour garder votre boutique propre et accueillante pour les clients. Caractéristiques principales : Plus de 20 mini-jeux différents mettront à l'épreuve vos compétences en matière de gestion d’une animalerie.

Collectez des badges en relevant divers défis, et débloquez des jouets et des objets dans le magasin.

18 adorables races de chiens et de chats sont disponibles dans le jeu !

Personnalisez les cheveux, le visage et la tenue de votre personnage !