Touhou Spell Carnival - Le curieux mélange RPG / Bullet Hell sortira courant novembre sur Nintendo Switch

Dans la catégorie spin-off, on peut dire que Touhou a littéralement été cuisiné à toutes les sauces. Dernier titre en date, Touhou Spell Carnival propose aux joueurs un mélange entre un Tactical-RPG et le genre "générique de la licence, à savoir le Bullet Hell. Déjà disponible au pays du Soleil Levant, Touhou Spell Carnival sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 19 novembre 2024. Et pour ceux qui le souhaitent, une édition physique sera également disponible sur la boutique en ligne d'Idea Factory. En attendant, nous vous laissons découvrir l'opening du jeu ci-dessous.

Histoire

Gensokyo - Une terre isolée du monde extérieur, où les humains et les youkai vivent côte à côte.

Un jour, la vierge du sanctuaire Hakurei, Reimu Hakurei, aperçoit de mystérieux piliers qui dominent divers endroits de Gensokyo.

Ces piliers signalent le début du Carnaval des sortilèges, un festival organisé par Yukari Yakumo au cours duquel les joueurs doivent mettre en jeu leurs cartes de sortilèges lors d'une bataille.

Afin d'enquêter sur les véritables intentions de Yukari Yakumo, qui a initié le Carnaval des sorts si soudainement, Reimu Hakurei rejoint le combat pour les cartes magiques.

Caractéristiques principales

Un RPG stratégique et Bullet Hell - Combattez dans un système de grille avec un mélange unique d'éléments de stratégie en temps réel et de Bullet Hell ! Affinez vos talents de stratège en déplaçant vos personnages vers des zones spécifiques de la grille, en frôlant les balles ennemies et en déclenchant des compétences spéciales dans une bataille simultanée et pleine d'action !

Il faut rester préparé - Ne vous lancez pas dans la bataille sans être préparé ! Organisez le positionnement de votre groupe sur la grille, attribuez des compétences en fonction des faiblesses de vos ennemis et choisissez judicieusement la carte Magie d'as que vous utiliserez.

Besoin d'un coup de pouce ? - Les joueurs verront parfois des objets et des attributs pendant les combats. Les objets sont capables de bloquer les balles qui arrivent et de produire des effets supplémentaires une fois qu'ils sont détruits. Les attributs peuvent fournir des boosts et des effets de statut. Utilisez ces bonus à votre avantage et vous pourrez peut-être obtenir des butins supplémentaires lors de vos victoires !

Trouvez la paix dans le sanctuaire Hakurei - Explorez le sanctuaire Hakurei à travers l'objectif de Reimu Hakurei ! Gardez un œil sur les missions actives, revisitez les sous-événements, prenez la pose en mode photo et parlez même à certains de vos personnages préférés du Projet Touhou dans le Sanctuaire Hakurei au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire !