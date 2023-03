Touhou: New World aura le droit à une sortie Occidentale cet été sur Nintendo Switch

Après le Bullet Hell, la licence Touhou revient en 2023 sur Nintendo Switch avec l'annonce de Touhou: New World. Initialement réservé au marché japonais, XSEED vient de confirmer que le titre aura le droit à une localisation en occident avec une traduction anglaise au passage. Le titre est officiellement attendu pour le 13 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Touhou : New World ramène les joueurs à Gensokyo, un monde surnaturel où vivent à la fois les humains et les esprits connus sous le nom de youkai. Bien que loin d'être idyllique, la vie des habitants est relativement calme, jusqu'à ce que la barrière mystique qui la protège soit franchie par un étranger obsédé par le monde surnaturel, semant le chaos à la fois à Gensokyo et dans le monde qui l'entoure. C'est à la vierge du sanctuaire Reimu et à son amie magicienne Marisa de découvrir la véritable source du chaos et de rétablir la paix dans les deux mondes, en évitant les barrages de balles magiques et en affrontant une ménagerie de créatures mystiques !

Caractéristiques principales