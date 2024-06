Touhou Luna Nights s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop depuis décembre 2020, Touhou Luna Nights prend la forme d'un metroidvania, bien loin du bullet hell qui a fait la réputation de la licence. Pour fêter les 5 ans d'existence du titre, SelectaPlay vient d'annoncer qu'une version physique du titre sera disponible dans le courant de l'année 2024. Touhou Luna Nights sera proposé en édition anniversaire sur Nintendo Switch et PS5 sur le marché européen et américain.

L'édition standard physique de Touhou Luna Nights 5-Year Anniversary comprendra un manuel couleur imprimé et une pochette spéciale, tandis que les fans pourront également mettre la main sur l'édition spéciale collector limitée, qui contient une multitude de contenus supplémentaires. En plus d'une édition physique du jeu et d'un manuel imprimé, l'édition spéciale collector comprend également un double CD de la bande originale, trois incrustations alternatives, un certificat d'authenticité sérialisé et un étui en acier, le tout dans une superbe boîte collector surdimensionnée.