Touhou Luna Nights - L'édition physique sortira finalement en mars 2025 sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop depuis décembre 2020, Touhou Luna Nights prend la forme d'un metroidvania, bien loin du bullet hell qui a fait la réputation de la licence. Pour fêter les 5 ans d'existence du titre, SelectaPlay avait annoncé qu'une version physique du titre sera disponible dans le courant de l'année 2024. Finalement, Touhou Luna Nights sera proposé en édition anniversaire sur Nintendo Switch et PS5 sur le marché européen et américain le 21 mars 2025 .

Développé par Team Ladybug et WSS Playground et publié à l'origine par PLAYISM, Touhou Luna Nights est un jeu de type Metroidvania mettant l'accent sur l'exploration et l'action. Créé à l'origine comme un jeu de fan-fiction basé sur le célèbre « Projet Touhou », le jeu a reçu plus de 12 000 critiques « extrêmement positives » sur Steam.