Totally Spies! reviendra en 2024 avec un nouveau jeu vidéo

Alex Clover et Sam semblent bien parties pour enfiler de nouveau leur tenue d'espionne pour de nouvelles aventures. En plus d'une nouvelle série animée 2D prévue pour 2024, Microids vient d'annoncer un partenariat avec Banijay Kids and Family, pour un prochain jeu vidéo basé sur la célèbre série animée de Zodiak Kids & Family France. Le jeu est prévu pour une sortie en 2024 sur consoles et PC.

Microids a à cœur d'adapter de manière fidèle et innovante des licences déjà connues du grand public et c'est un véritable honneur pour nous de travailler sur la licence Totally Spies!. Grâce à l’expertise de nos studios et équipes en interne, nous mettrons tout en œuvre pour offrir à la communauté un jeu à la hauteur de ses attentes.

Stéphane Longeard, CEO de Microids