Total Chaos est disponible sur Nintendo Switch 2

Si l'horreur avait déjà eu sa place sur le catalogue de la Nintendo Switch avec quelques concessions graphiques / de performance plus ou moins importantes, est-ce que l'arrivée de la Nintendo Switch 2 va changer la donne ? Apogee Entertainment et Trigger Happy Interactive vous proposent de vous faire votre propre avis avec la sortie de leur titre Total Chaos sur Nintendo Switch 2. Proposé au prix de 24,99€ sur l'eShop depuis le 29 avril, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Ancien centre animé pour mineurs, Fort Oasis n'est plus qu'un vaste terrain vague délabré dont le silence inquiétant n'est rompu que par une transmission radio énigmatique qui vous invite à vous rendre en son cœur : les mines abandonnées. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans cette île désolée, votre chemin se fait tortueux et incertain, dévoilant les vérités troublantes de l'obscurité omniprésente.

Récupérez toutes sortes de choses pour en faire des armes de fortune et vous défendre contre les horreurs de l'ombre. Déterrez les fragments des vies oubliées éparpillés sur l'île et reconstituez le mystère effrayant de la chute de Fort Oasis. Chaque découverte vous rapproche d'une vérité menaçant de détruire votre santé mentale.

Caractéristiques principales :