Total Chaos débarquera fin avril sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de jeux d'horreur, déjà sorti sur supports concurrents, Total Chaos s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2 fin avril. Apogee Entertainment et le développeur Sam Prebble de Trigger Happy Interactive viennent en effet de confirmer la date de sortie du titre le 29 avril 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous.

Plongez dans Total Chaos, une expérience de survival-horror captivante qui assombrit l’espace fragile entre vérité et folie.



Paramètres : Fort Oasis, autrefois florissante, semble n’être qu’un lointain souvenir : déserte, en ruines et trop sombre pour être rassurant. Vous avez fait naufrage sur les rivages de l’île à cause d’une tempête soudaine – son passé lointain semble encore étrangement présent. Pourtant, vous devez vous aventurer à l’intérieur, poussé par des transmissions radio énigmatiques provenant de quelqu’un qui paraît être un ami.



Mais à mesure que vous explorez plus profondément Fort Oasis, la réalité elle-même se déforme et devient incertaine, tandis que vous prenez conscience que votre propre existence est en jeu.



Récupérez des débris et fabriquez des armes de fortune pour vous défendre contre les nombreuses horreurs. Découvrez des fragments de vies oubliées éparpillés sur l’île et reconstituez le mystérieux et glaçant destin de Fort Oasis. Chaque découverte vous rapproche d’une vérité capable de briser votre santé mentale.