Toshiyuki Itahana, Character Designer de Final Fantasy IX quitte Square Enix

C'est dans ces moments que l'on s'aperçoit que le temps passe trop vite... Nous venons d'apprendre ce jour que Toshiyuki Itahana, connu entre-autre pour son travail en tant que Character Designer sur Final Fantasy IX , venait d'annoncer son départ en retraite auprès de la société Square Enix. Prévu pour la fin de l'année 2026, ce départ ne sera pas un point final à son œuvre, il continuera tout de même à travailler en tant qu'illustrateur indépendant.

Alors que je commençais à réfléchir sérieusement à la manière de me préparer à continuer à dessiner pendant de nombreuses années, j'ai décidé de quitter Square Enix à la fin de l'année dernière.

L'année dernière a marqué une étape importante avec le 25e anniversaire de Final Fantasy IX, un événement vraiment significatif, et j'ai été profondément reconnaissant de voir tant de personnes célébrer FFIX.

À tous ceux qui ont célébré avec nous, et à ceux qui ont visité les expositions, les boutiques et les cafés – un immense merci ! (Le café collaboratif d'Osaka est toujours ouvert !)

Le travail d'illustration et la supervision liés au 25e anniversaire étant désormais terminés, j'éprouve une grande satisfaction d'avoir rempli la mission qui m'avait été confiée. Parallèlement, je sens que le moment est venu de tourner la page et de relever de nouveaux défis.

Désormais, je travaillerai comme illustrateur et character designer indépendante. Tout en restant profondément reconnaissante des nombreuses opportunités de collaboration que j'ai eu la chance de nouer grâce à mon travail jusqu'à présent, j'espère mettre à profit mon expérience et continuer à créer des œuvres variées.

Pour le moment, je suis encore en train de chercher ma voie — j'écoute les conseils et j'apprends auprès d'illustrateurs indépendants expérimentés — mais si vous tombez par hasard sur mon travail, je serais vraiment ravie si vous pouviez me soutenir.

À tous ceux qui ont joué aux jeux sur lesquels j'ai travaillé chez Square Enix, et à tous ceux avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer au fil des ans, un immense merci. Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude et j'espère sincèrement pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir.

Que cette nouvelle année soit exceptionnellement heureuse pour vous tous.