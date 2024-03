Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent sur Nintendo Switch

Après le film, Ninja Turtles : Teenage Years, prolongez l'expérience sur votre console préférée avec l'annonce de Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour la fin de l'année 2024 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir les premiers visuels du jeu ci-dessous.

Dans Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent, après avoir été finalement acceptées dans la société et avoir réalisé leur rêve de fréquenter un lycée normal, les Tortues voient leur nouveau bonheur brusquement interrompu par une nouvelle vague de mutants qui sèment le chaos dans la ville de New York. Les joueurs prennent le contrôle des quatre héros masqués, chacun ayant son propre style de jeu, et traversent les égouts et les rues de New York. Avec un monde immersif à explorer à la fois en surface et sous terre, rencontrez des visages familiers tandis que les héros à carapace se préparent à régaler les fans à la maison avec leurs exploits chaotiques. Les joueurs peuvent se préparer à commander une pizza et à partir à l'aventure en solo ou en équipe avec un ami en mode coopératif local à deux joueurs dans le courant de l'année.