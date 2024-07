Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent dévoile sa première bande-annonce

Après des années à errer dans les égouts de New York, les chevaliers d'écailles et de vinyles sont bien décidés à envahir les consoles de jeu avec une profusion de titres de tous les genres possibles. Alors que nous préparons l'arrivée de Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, c'est au tour de Outright Games de nous présenter le trailer de son prochain titre : Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent. Attendu pour le 18 octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous. A noter qu'en plus de l'édition standard, des éditions Deluxe et Collector seront également de la partie.

Basée sur la récente superproduction de Paramount Pictures, Ninja Turtles : Teenage Years, la nouvelle bande-annonce déborde d'action non-stop de la part des célèbres héros à carapace, mettant en valeur le style artistique 3D façon 2D dans une ville de New York immersive. Avec des combats bourrés d'action, un esprit adolescent hilarant et beaucoup de pizzas, préparez-vous à faire équipe avec Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo pour affronter de nouveaux mutants dans ce Brawler/Platformer 3D original à l'histoire riche.

Découvrez qui se cache derrière la nouvelle menace qui sème le trouble alors que les joueurs glissent dans les égouts et filent à toute allure dans les rues de New York dans une variété de missions pleines d'énergie. Affinez les capacités de chacune des Tortues dans un nouvel arbre de compétences puissantes en accumulant de l'XP au combat et développez l'amitié de vos alliés pour débloquer de nouveaux lieux passionnants à explorer.

Contenu Edition Deluxe :

Jeu physique Standard

Steelbook

4 écussons en forme de boucles de ceinture de chacune des 4 Tortues.

4 porte-clés ressemblant aux armes de chacune des 4 Tortues.

Artbook à couverture souple

Tous les contenus sont emballés dans une boîte à rabat de collection