Tormented Souls - Le genre Survival Horror revient aux sources sur Nintendo Switch

Que les amateurs de Survival Horror sortent leurs agenda. Inspiré par les plus grands titres du genre, PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works viennent de nous dévoiler leur tout dernier projet : Tormented Souls. Attendu sur différents supports dont la Nintendo Switch, le titre re-dynamisera ce qui faisait le charme des premier Resident Evil, Silent Hill et autres Alone in the Dark, à savoir une aventure prenant place dans des environnements avec vues fixes. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous un trailer accompagné d'un descriptif officiel.

Quelque chose de maléfique se cache à Winterlake

Alors qu'elle enquête sur la disparition de jumelles à Winterlake - quelque chose de terrible arrive à Caroline Walker. Réveillée en pleine nuit, nue dans une baignoire - et branchée à un équipement médical décrépit, Caroline doit se battre pour sa survie alors qu'elle explore les couloirs d'un manoir abandonné transformé en hôpital. Gardez vos esprits

Il vous faudra bien plus qu'une bonne visée et des réflexes aiguisés pour vous en sortir vivant. Cherchez dans l'environnement tout ce qui peut vous être utile. Combinez intelligemment les objets pour résoudre des énigmes et utilisez toutes les ressources disponibles pour explorer les secrets du manoir et de ses alentours. Une autre dimension

Rien n'est plus comme il y paraît à Winterlake. Les miroirs offrent un chemin vers une réalité alternative et un autre lieu dans le temps. En franchissant ces portes miroitantes, Caroline peut manipuler le tissu même de la réalité de manière surprenante - en tournant la situation à son avantage. Vous n'êtes pas "Alone in the Dark"

Le manoir peut sembler abandonné, mais alors que Caroline enquête sur ses secrets, des forces obscures et des horreurs indicibles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher de découvrir la vérité. Soyez vigilants à tout moment et utilisez tout ce que vous pouvez trouver pour combattre les terreurs qui envahissent le Winterlake.